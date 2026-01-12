Снігове нашестя в Харкові, чи переходять окупанти Оскіл – підсумки 12 січня
У неділю Харків та область засипало снігом. Через ожеледицю вихідними на Харківщині травмувалися 103 людини. Оскіл замерз – СОУ відзначають рух росіян через річку. Харків’янин заблукав у засніжених Карпатах. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 12 січня.
11 січня Харків та область накрив циклон
За добу випало 16,5 мм опадів. А загалом висота снігового покриву сягнула 16 сантиметрів. Як повідомила «Об’єктиву» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова, востаннє подібна погода на Харківщині була у грудні 2018 року. Усі служби регіону перейшли на посилений режим роботи, наголосив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Лише на траси в області вивели понад сто одиниць техніки. За добу, за даними Служби відновлення, використали майже 3 тисячі тонн різних протиожеледних сумішей. У мерії доповіли, що 12 січня місто розчищали 200 одиниць техніки та майже 2 тисячі працівників «Шляхрембуду».
103 людини отримали травми на Харківщині у вихідні через ожеледицю
Попри зусилля шляховиків і комунальників, кількість травмованих через негоду зросла, повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. У суботу до медиків звернулися 67 травмованих через ожеледицю. У неділю – ще 36. Абсолютну більшість поклали в лікарні. Також негода спричинила низку ДТП, в тому числі смертельних. За даними лікарів «швидкої», в суботу сталося вісім подібних аварій. У них загинули двоє людей. У найбільш сніжний день – неділю – ще 11 ДТП з одним загиблим. Станом на ранок понеділка ситуація дещо стабілізувалася – кількість звернень до медиків зменшилася.
Замерзла річка Оскіл, яка є природною перешкодою для окупантів на Куп’янському напрямку
Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив: північніше Куп’янська росіяни переправляються через річку пішки. Це, за словами військового, «не дуже добре». Проте самому Куп’янську наразі загрози ці події не несуть. Там на обох берегах Осколу знаходяться українські захисники. У різних будівлях у місті переховуються від 50 до 80 окупантів. Їм перекидають їжу та БК за допомогою безпілотників. Проте так росіяни видають позиції своїх залишків у місті. Тому загарбники в Куп’янську, за оцінкою Трегубова, «поступово закінчуються, і скоріш за все закінчаться десь до кінця місяця».
У засніжених Карпатах заблукав харків’янин
20-річного відпочивальника розшукували співробітники ДСНС Львівщини. Як повідомила пресслужба відомства, чоловік сам пішов в гори та не розрахував сили. Коли телефонував, повідомив, що сильно замерз. Знайшли його за три години та на снігоході спустили до підніжжя гори. Допомога медиків не знадобилася.
