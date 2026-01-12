Коли Куп’янськ повністю зачистять від окупантів: сподівання Трегубова (відео)

Наразі у місті Куп’янськ залишаються від 50 до 80 військових РФ, повідомив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Хоча, можливо, вже і менше. Поповнювати їх не вдається, попри всі спроби. Але вдається підкидати їм постачання за допомогою БпЛА. Це обмежене постачання, цим людину не евакуюєш, якщо поранений – ним не скинеш якесь важке обладнання. Ним можна постачати лише їжу та боєприпаси. Але тут є певний ризик, адже коли воно десь скидається, українські сили можуть помітити точку скиду і тримати її під наглядом, поки хтось не піде її забирати. Це ризик для російських військових, саме тому вони поступово закінчуються, і скоріш за все, сподіваюсь, закінчаться десь до кінця місяця», – вважає Трегубов.

Він також розповів, чи вдається окупантам використовувати замерзлу річку Оскіл для переправи сил і техніки.

«Не дуже успішно. Якщо брати саме місто Куп’янськ, там просто, там українці на обох берегах Осколу. Але якщо брати північніше, там де росіяни намагаються проводити якісь активні дії та перегрупування, так, вони там переправляються. Річка зараз замерзла. Поки, що можливість перекидати принаймні у пішому порядку через річку у них є. Це, звісно, не дуже добре», – сказав Трегубов.

Крім цього, він розповів як зима впливає на бойові дії.

«Очевидно, що негативно впливає. Очевидно, що логістика росіян і без того була ускладнена. Ми зараз бачимо, що росіяни навіть тваринок почали використовувати для логістичних завдань. Від ішаків до коней. Очевидно, що ані ішак, ані кінь теж не люблять завірюху», – зазначив речник Угруповання об’єднаних сил.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»