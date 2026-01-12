Когда Купянск полностью зачистят от оккупантов: ожидание Трегубова (видео)
Сейчас в городе Купянск остаются от 50 до 80 военных РФ, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
«Хотя, может быть, уже и меньше. Пополнять их не удается, несмотря на все попытки. Но удается подбрасывать им поставки с помощью БпЛА. Это ограниченное снабжение, этим человека не эвакуируешь, если ранен – им не скинешь какое-нибудь тяжелое оборудование. Им можно снабжать только еду и боеприпасы. Но здесь есть определенный риск, ведь когда оно где-то сбрасывается, украинские силы могут заметить точку сброса и держать под наблюдением, пока кто-то не пойдет ее забирать. Это риск для российских военных, поэтому они постепенно заканчиваются, и скорее всего, надеюсь, закончатся где-то до конца месяца», — считает Трегубов.
Он также рассказал, удается ли оккупантам использовать замерзшую реку Оскол для переправы сил и техники.
«Не слишком успешно. Если брать город Купянск, там просто, там украинцы на обоих берегах Оскола. Но если брать севернее, там, где россияне пытаются проводить какие-то активные действия и перегруппировки, да, они там переправляются. Река сейчас замерзла. Пока что возможность перебрасывать по крайней мере в пешем порядке через реку у них есть. Это, конечно, не очень хорошо», – сказал Трегубов.
Кроме этого, он рассказал, как зима влияет на боевые действия.
«Очевидно, что отрицательно сказывается. Очевидно, что логистика россиян и без того была усложнена. Мы сейчас видим, что россияне даже животных начали использовать для логистических задач. От ишаков до лошадок. Очевидно, что ни ишак, ни лошадь тоже не любят метель», — отметил пресс-секретарь Группировки объединенных сил.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
