Когда Купянск полностью зачистят от оккупантов: ожидание Трегубова (видео)

Сейчас в городе Купянск остаются от 50 до 80 военных РФ, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Хотя, может быть, уже и меньше. Пополнять их не удается, несмотря на все попытки. Но удается подбрасывать им поставки с помощью БпЛА. Это ограниченное снабжение, этим человека не эвакуируешь, если ранен – им не скинешь какое-нибудь тяжелое оборудование. Им можно снабжать только еду и боеприпасы. Но здесь есть определенный риск, ведь когда оно где-то сбрасывается, украинские силы могут заметить точку сброса и держать под наблюдением, пока кто-то не пойдет ее забирать. Это риск для российских военных, поэтому они постепенно заканчиваются, и скорее всего, надеюсь, закончатся где-то до конца месяца», — считает Трегубов.

Он также рассказал, удается ли оккупантам использовать замерзшую реку Оскол для переправы сил и техники.

«Не слишком успешно. Если брать город Купянск, там просто, там украинцы на обоих берегах Оскола. Но если брать севернее, там, где россияне пытаются проводить какие-то активные действия и перегруппировки, да, они там переправляются. Река сейчас замерзла. Пока что возможность перебрасывать по крайней мере в пешем порядке через реку у них есть. Это, конечно, не очень хорошо», – сказал Трегубов.

Кроме этого, он рассказал, как зима влияет на боевые действия.

«Очевидно, что отрицательно сказывается. Очевидно, что логистика россиян и без того была усложнена. Мы сейчас видим, что россияне даже животных начали использовать для логистических задач. От ишаков до лошадок. Очевидно, что ни ишак, ни лошадь тоже не любят метель», — отметил пресс-секретарь Группировки объединенных сил.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»