Live

Когда Купянск полностью зачистят от оккупантов: ожидание Трегубова (видео)

Записано 13:50   12.01.2026
Виктория Яковенко
Когда Купянск полностью зачистят от оккупантов: ожидание Трегубова (видео) Скриншот

Сейчас в городе Купянск остаются от 50 до 80 военных РФ, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Хотя, может быть, уже и меньше. Пополнять их не удается, несмотря на все попытки. Но удается подбрасывать им поставки с помощью БпЛА. Это ограниченное снабжение, этим человека не эвакуируешь, если ранен – им не скинешь какое-нибудь тяжелое оборудование. Им можно снабжать только еду и боеприпасы. Но здесь есть определенный риск, ведь когда оно где-то сбрасывается, украинские силы могут заметить точку сброса и держать под наблюдением, пока кто-то не пойдет ее забирать. Это риск для российских военных, поэтому они постепенно заканчиваются, и скорее всего, надеюсь, закончатся где-то до конца месяца», — считает Трегубов.

Он также рассказал, удается ли оккупантам использовать замерзшую реку Оскол для переправы сил и техники.

«Не слишком успешно. Если брать город Купянск, там просто, там украинцы на обоих берегах Оскола. Но если брать севернее, там, где россияне пытаются проводить какие-то активные действия и перегруппировки, да, они там переправляются. Река сейчас замерзла. Пока что возможность перебрасывать по крайней мере в пешем порядке через реку у них есть. Это, конечно, не очень хорошо», – сказал Трегубов.

Кроме этого, он рассказал, как зима влияет на боевые действия.

«Очевидно, что отрицательно сказывается. Очевидно, что логистика россиян и без того была усложнена. Мы сейчас видим, что россияне даже животных начали использовать для логистических задач. От ишаков до лошадок. Очевидно, что ни ишак, ни лошадь тоже не любят метель», — отметил пресс-секретарь Группировки объединенных сил.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Бои на Харьковщине: Генштаб сообщил, где было напряженно

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Семья экс-главы ТЦК Харьковщины купила элитные BMW X6 и Toyota: что решил суд
Семья экс-главы ТЦК Харьковщины купила элитные BMW X6 и Toyota: что решил суд
11.01.2026, 12:06
Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима
Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима
12.01.2026, 09:54
Новости Харькова – главное 12 января: фронт, пострадавшие из-за гололеда, ДТП
Новости Харькова – главное 12 января: фронт, пострадавшие из-за гололеда, ДТП
12.01.2026, 18:25
Влетела в дерево: водитель погибла в ДТП на Харьковщине, пассажиры в больнице
Влетела в дерево: водитель погибла в ДТП на Харьковщине, пассажиры в больнице
12.01.2026, 15:26
11 обстрелов за неделю: какие районы Харькова были под ударом – Терехов
11 обстрелов за неделю: какие районы Харькова были под ударом – Терехов
12.01.2026, 12:10
Ракетами и БпЛА атаковали россияне Харьковщину в течение недели: подробности
Ракетами и БпЛА атаковали россияне Харьковщину в течение недели: подробности
12.01.2026, 18:14

Новости по теме:

12.01.2026
Когда Купянск полностью зачистят от оккупантов: ожидание Трегубова (видео)
10.01.2026
Планы РФ на Харьковщину, Терехов заговорил о ядерной энергетике — обзор фронта
10.01.2026
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
10.01.2026
Враг атаковал на Харьковщине 17 раз: утренние данные Генштаба ВСУ
10.01.2026
Росблогеры просят РФ остановить тактику «поднятия флагов» на Харьковщине – ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Когда Купянск полностью зачистят от оккупантов: ожидание Трегубова (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 января 2026 в 13:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в городе Купянск остаются от 50 до 80 военных РФ, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.".