Бои на Харьковщине: Генштаб сообщил, где было напряженно

Украина 08:27   12.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Бои на Харьковщине: Генштаб сообщил, где было напряженно

О 25 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ. При этом, больше всего боев было на севере области. 

На Южно-Слобожанском направлении было 16 боев в районе Прилипки, Двуречанского, Старицы, Кутьковки и Колодезного.

Тем временем на Купянском – враг штурмовал позиции ВСУ девять раз около Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 219 боевых столкновений. Вчера противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 2941 обстрел, в том числе 111 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5273 дрона-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
