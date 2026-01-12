Бои на Харьковщине: Генштаб сообщил, где было напряженно
О 25 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ. При этом, больше всего боев было на севере области.
На Южно-Слобожанском направлении было 16 боев в районе Прилипки, Двуречанского, Старицы, Кутьковки и Колодезного.
Тем временем на Купянском – враг штурмовал позиции ВСУ девять раз около Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 219 боевых столкновений. Вчера противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 2941 обстрел, в том числе 111 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5273 дрона-камикадзе», – уточнили в ГШ.
Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:
