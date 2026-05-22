Град, гроза и шквал. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области

Погода 20:13   22.05.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на пятницу, 23 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧. Днем прогнозируют кратковременный дождь 🌧, местами он может быть значительным. А еще ожидают грозу ⛈, местами возможны град ⏺️ и шквал 💨 с порывами до 15 – 20 метров в секунду. Днем сохранится переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19 °, днем ​​от 23 до 28 °.

В Харькове ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь.
Днем ожидают значительный дождь, грозу ⛈, град и шквал с порывами 15 – 20 метров в секунду.
Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 15 – 17°, днем ​​прогреется до 25 – 27°.

