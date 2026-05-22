Град, гроза и шквал. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 23 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью местами ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧. Днем прогнозируют кратковременный дождь 🌧, местами он может быть значительным. А еще ожидают грозу ⛈, местами возможны град ⏺️ и шквал 💨 с порывами до 15 – 20 метров в секунду. Днем сохранится переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19 °, днем от 23 до 28 °.
В Харькове ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь.
Днем ожидают значительный дождь, грозу ⛈, град и шквал с порывами 15 – 20 метров в секунду.
Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 15 – 17°, днем прогреется до 25 – 27°.
Читайте также: Масштабный пожар и взрывы в Харькове: что горит на Холодной горе (видео)
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Град, гроза и шквал. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 20:13;