Град, гроза и шквал. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 23 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧. Днем прогнозируют кратковременный дождь 🌧, местами он может быть значительным. А еще ожидают грозу ⛈, местами возможны град ⏺️ и шквал 💨 с порывами до 15 – 20 метров в секунду. Днем сохранится переменная облачность ⛅️.

Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19 °, днем ​​от 23 до 28 °.

В Харькове ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь.

Днем ожидают значительный дождь, грозу ⛈, град и шквал с порывами 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 15 – 17°, днем ​​прогреется до 25 – 27°.