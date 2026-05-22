Трамваи и троллейбусы изменят маршрут 23 мая в некоторых районах Харькова

Трамваи №6 и №8 и троллейбусы № 20, 31, 57 будут ходить по измененному маршруту в субботу 23 мая, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с работами «Харьковоблэнерго», пояснили в Департаменте строительства и путевого хозяйства,

С 9:00 до 17:00 будет приостановлено движение:

— трамваев на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Академика Павлова;

— троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Юбилейного до пр. Героев Харькова.

В это время трамваи и троллейбусы будут ходить следующим образом:

трамваи:

№6: от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей (через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Шлях, площадь Сергеевская, площадь Павловская, площадь Конституции, пр. Героев Харькова, ул. Кошкина, ул. Георгия Тарасенко);

№8: от разворотного круга «Ул. Одесская» к разворотному кругу «Журавловский гидропарк» (через пр. Байрона, ул. Морозова, ул. Георгия Тарасенко, ул. Молочную, площадь Защитников Украины, пр. Героев Харькова, ул. Академика Павлова, въезд Семиградский, ул. Виринскую, ул. Моисеевскую, ул. Шевченко);

троллейбусы:

№20: от разворотного круга «Ул. Одесская» к разворотному кругу «Ст. м. «Защитников Украины» (через пр. Байрона, пр. Льва Ландау, пр. Героев Харькова, ул. Олега Громадского);

№31: от разворотного круга «Северная Салтовка» до разворотного круга «Ст. г. «Академика Барабашова» (через ул. Гвардейцев-Широнинцев и пр. Юбилейный);

№57: путем движения троллейбуса №13.

Также в этот день на троллейбусном маршруте №35 увеличат интервал движения.

Трамваи на Салтовском шоссе заменит временный автобус: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Громадского – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602 микрорайон).