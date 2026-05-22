Live

Трамваи и троллейбусы изменят маршрут 23 мая в некоторых районах Харькова

Общество 20:53   22.05.2026
Оксана Якушко
Трамваи и троллейбусы изменят маршрут 23 мая в некоторых районах Харькова

Трамваи №6 и №8 и троллейбусы № 20, 31, 57 будут ходить по измененному маршруту в субботу 23 мая, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с работами «Харьковоблэнерго», пояснили в Департаменте строительства и путевого хозяйства,

С 9:00 до 17:00 будет приостановлено движение:
— трамваев на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Академика Павлова;
— троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Юбилейного до пр. Героев Харькова.

В это время трамваи и троллейбусы будут ходить следующим образом:

трамваи:
№6: от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей (через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Шлях, площадь Сергеевская, площадь Павловская, площадь Конституции, пр. Героев Харькова, ул. Кошкина, ул. Георгия Тарасенко);

№8: от разворотного круга «Ул. Одесская» к разворотному кругу «Журавловский гидропарк» (через пр. Байрона, ул. Морозова, ул. Георгия Тарасенко, ул. Молочную, площадь Защитников Украины, пр. Героев Харькова, ул. Академика Павлова, въезд Семиградский, ул. Виринскую, ул. Моисеевскую, ул. Шевченко);

троллейбусы:

№20: от разворотного круга «Ул. Одесская» к разворотному кругу «Ст. м. «Защитников Украины» (через пр. Байрона, пр. Льва Ландау, пр. Героев Харькова, ул. Олега Громадского);

№31: от разворотного круга «Северная Салтовка» до разворотного круга «Ст. г. «Академика Барабашова» (через ул. Гвардейцев-Широнинцев и пр. Юбилейный);

№57: путем движения троллейбуса №13.

Также в этот день на троллейбусном маршруте №35 увеличат интервал движения.

Трамваи на Салтовском шоссе заменит временный автобус: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Громадского – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602 микрорайон).

Читайте также: Масштабный пожар и взрывы в Харькове: что горит на Холодной горе (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Масштабный пожар в Харькове: что горит на Холодной горе (видео) (обновлено)
Масштабный пожар в Харькове: что горит на Холодной горе (видео) (обновлено)
22.05.2026, 21:29
«Уже долетают FPV, какие туйки?»: харьковчане не сдерживались с архитекторами
«Уже долетают FPV, какие туйки?»: харьковчане не сдерживались с архитекторами
22.05.2026, 19:19
Враг дважды ударил БпЛА по Харькову: что известно (дополнено)
Враг дважды ударил БпЛА по Харькову: что известно (дополнено)
22.05.2026, 15:58
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилеты» БпЛА в городе
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилеты» БпЛА в городе
22.05.2026, 22:00
Град, гроза и шквал. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области
Град, гроза и шквал. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области
22.05.2026, 20:13
Гражданский мужчина погиб после удара FPV-дрона в Харьковской области
Гражданский мужчина погиб после удара FPV-дрона в Харьковской области
22.05.2026, 21:53

Новости по теме:

21.05.2026
Из-за опасности: какие автобусы не будут ездить по Окружной дороге в Харькове
15.05.2026
Два трамвая не будут ходить в Харькове в выходные, их заменят автобусы
24.03.2026
Удар по электричке на Харьковщине: теперь будут комбинированные перевозки
13.03.2026
«Искандер» ударил рядом с автобусом на Харьковщине: погибшие и пострадавшие
18.02.2026
Не ездит автобус в Харьков, не забирают мусор: ситуация в Русской Лозовой


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Трамваи и троллейбусы изменят маршрут 23 мая в некоторых районах Харькова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 20:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №6 и №8 и троллейбусы № 20, 31, 57 будут ходить по измененному маршруту в субботу 23 мая, сообщает Харьковский горсовет.".