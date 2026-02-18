Live

Не ездит автобус в Харьков, не забирают мусор: ситуация в Русской Лозовой

Общество 13:09   18.02.2026
Виктория Яковенко
Не ездит автобус в Харьков, не забирают мусор: ситуация в Русской Лозовой Фото: Олег Синегубов

В селе Русская Лозовая на Харьковщине из-за угрозы вражеских ударов приостановили работу автобуса и коммунальной техники, сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что автобусное сообщение по маршруту «Русская Лозовая – Харьков» временно приостановили в связи с усложнением ситуации безопасности.

«И с целью недопущения угрозы жизни пассажиров и водителей, поскольку 11 февраля россияне ударили дроном по местному рейсовому автобусу. Поэтому существуют объективные риски, исключающие безопасное и стабильное осуществление регулярных перевозок. По состоянию на сегодня у перевозчика нет возможности гарантировать надлежащий уровень безопасности во время выполнения рейсов», — объяснил Задоренко.

Так что, добавил он, возобновят перевозку только после стабилизации ситуации и получения соответствующих согласований от компетентных служб.

Также, отмечает Задоренко, систематический характер носят российские удары по коммунальной технике. Поэтому в селе временно приостановили предоставление услуги по вывозу бытовых отходов.

«Начисление платы за период фактического отсутствия услуги производиться не будет. После стабилизации ситуации безопасности КП возобновит работу, проведет ликвидацию образовавшихся стихийных свалок и осуществит очистку контейнерных площадок», — обещают в ГВА.

Читайте также: Больше двух десятков БпЛА выпустили россияне по области за сутки – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
