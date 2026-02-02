В Харькове – ДТП с автобусом Karsan, пострадал водитель (фото, видео)

Сообщения об аварии на улице Георгия Тарасенко правоохранители получили сегодня, 2 февраля в 11:11, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса Karsan не предпочел в движении и столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson под управлением 57-летнего мужчины», — отметили копы.

73-летний водитель автобуса получил ушибы. Его госпитализировали.

В полиции уточнили, что пассажиров в транспортном средстве не было.

Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете.

Видео: Telegram-канал «Труха. Харьков»

