В Харькове – ДТП с автобусом Karsan, пострадал водитель (фото, видео)
Сообщения об аварии на улице Георгия Тарасенко правоохранители получили сегодня, 2 февраля в 11:11, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Предварительно установлено, что водитель автобуса Karsan не предпочел в движении и столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson под управлением 57-летнего мужчины», — отметили копы.
73-летний водитель автобуса получил ушибы. Его госпитализировали.
В полиции уточнили, что пассажиров в транспортном средстве не было.
Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете.
Видео: Telegram-канал «Труха. Харьков»
Ранее МГ «Обьектив» сообщала, что водитель Daewoo в Харькове сбил собаку и бросил на дороге. Видео инцидента попало в соцсети. Неравнодушные харьковчане, которые были рядом, сразу отвезли животное в ветеринарную клинику. Псу оказывают помощь. А водителя 30 января разыскала полиция. На него составили протоколы за нарушение правил движения и то, что покинул место ДТП.
Дата публикации материала: 2 февраля 2026 в 16:52