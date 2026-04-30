ДТП в Харькове: водитель на огромной скорости врезался в электропору (видео)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло днем ​​30 апреля, сообщает Нацполиция.

30 апреля на проспекте Героев Харькова водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и на полной скорости врезался в электроопору.

На видео, распространённом в соцсетях, зафиксировано, как автомобиль на высокой скорости буквально выносит в бетонный столб.

В результате этой аварии травмы получили два человека: водитель и пассажир автомобиля Volkswagen. Пострадавших мужчин отвезли в медицинское учреждение для оказания помощи.

Следователи собираются открыть уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения.

