ДТП в Харькове: водитель на огромной скорости врезался в электропору (видео)
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло днем 30 апреля, сообщает Нацполиция.
30 апреля на проспекте Героев Харькова водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и на полной скорости врезался в электроопору.
На видео, распространённом в соцсетях, зафиксировано, как автомобиль на высокой скорости буквально выносит в бетонный столб.
В результате этой аварии травмы получили два человека: водитель и пассажир автомобиля Volkswagen. Пострадавших мужчин отвезли в медицинское учреждение для оказания помощи.
Следователи собираются открыть уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, Нацполиция, Харьков;
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 19:30;