ДТП с детьми и учителями произошло утром на Харьковщине (фото)
Утром 5 июня в аварии на Харьковщине пострадали ученики одного из лицеев и двое взрослых.
По данным Харьковской областной прокуратуры, ДТП с участием авто Volkswagen LT произошло на автодороге Р-58 «Мерефа – Златополь – Лозовая».
«Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся в кювет. В салоне находились 14 детей — ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также два учителя, сопровождавшие группу во время экскурсии», — рассказали правоохранители.
В результате аварии пострадали три ребенка и двое взрослых. Их с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали, отметили в прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УКУ.
Напомним, 28 мая, в Харькове произошло ДТП с участием вице-мэра Харькова Ивана Кузнецова, в котором погиб мотоциклист. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford F-150 при выполнении левого поворота не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, который двигался по встречной полосе. В результате произошло столкновение. От полученных травм 43-летний мотоциклист умер в карете скорой помощи. За рулем автомобиля находился заместитель Харьковского городского головы, отметили правоохранители. Предварительно, он был трезвым.
На время расследования Иван Кузнецов сложил полномочия заместителя Харьковского городского головы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, діти, дети, ДТП, учителя, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 12:18;