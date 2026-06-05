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ДТП с детьми и учителями произошло утром на Харьковщине (фото)

Происшествия 12:18   05.06.2026
Виктория Яковенко
ДТП с детьми и учителями произошло утром на Харьковщине (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 5 июня в аварии на Харьковщине пострадали ученики одного из лицеев и двое взрослых.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ДТП с участием авто Volkswagen LT произошло на автодороге Р-58 «Мерефа – Златополь – Лозовая».

«Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся в кювет. В салоне находились 14 детей — ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также два учителя, сопровождавшие группу во время экскурсии», — рассказали правоохранители.

В результате аварии пострадали три ребенка и двое взрослых. Их с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали, отметили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УКУ.

авария на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
авария на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним,  28 мая, в Харькове произошло ДТП с участием вице-мэра Харькова Ивана Кузнецова, в котором погиб мотоциклист. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford F-150 при выполнении левого поворота не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, который двигался по встречной полосе. В результате произошло столкновение. От полученных травм 43-летний мотоциклист умер в карете скорой помощи. За рулем автомобиля находился заместитель Харьковского городского головы, отметили правоохранители. Предварительно, он был трезвым.

На время расследования Иван Кузнецов сложил полномочия заместителя Харьковского городского головы.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 12:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 5 июня в аварии на Харьковщине пострадали ученики одного из лицеев и двое взрослых.".