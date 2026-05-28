Смертельное ДТП с авто вице-мэра Харькова и мотоциклом — детали от прокуратуры

Происшествия 21:24   28.05.2026
Елена Нагорная
Подробности ДТП с участием вице-мэра Харькова Ивана Кузнецова, в котором погиб мотоциклист, рассказали в областной прокуратуре.

Авария произошла около 16:00 28 мая на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова в Харькове. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford F-150 при выполнении левого поворота не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, который двигался по встречной полосе. В результате произошло столкновение.

От полученных травм 43-летний мотоциклист скончался в карете скорой помощи.

«За рулем автомобиля находился заместитель Харьковского городского головы. Информацию об этом он также обнародовал в своей социальной сети. Предварительно установлено, что водитель автомобиля был трезв. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, изымаются и анализируются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства и механизм ДТП», — также сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ). После проведения необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщении водителю авто о подозрении.

Как сообщала МГ «Объектив», Иван Кузнецов сложил полномочия заместителя мэра Харькова на время расследования ДТП, в котором погиб мотоциклист. О том, что стал участником этой аварии, Кузнецов сообщил в Instagram. По словам чиновника, он начал движение после того, как другие авто остановились и дали ему возможность проехать. Мотоцикл, утверждал Кузнецов, ехал на большой скорости, и из-за других транспортных средств его не было видно. Вице-мэр заверил, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и готов пройти все необходимые экспертизы.

