Пьяный водитель снес забор на Аэрокосмическом проспекте ночью в Харькове
В облуправлении Патрульной полиции рассказали, что около полуночи получили сообщение о ДТП на Аэрокосмическом проспекте в Харькове.
Как оказалось, водитель Lexus не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в забор.
Во время общения с водителем копы также заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти соответствующий осмотр на месте происшествия. Драгер подтвердил догадки копов – он показал 1.15 промилле. С таким вердиктом мужчина согласился.
Кроме того, правоохранители установили, что виновник ДТП рассекал по городу без прав.
«Полицейские отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч.2 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) и ч.5 ст.126 (Управление транспортным средством)», – добавили в сообщении.
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 11:06;