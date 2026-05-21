Мчался на высокой скорости и сбил двух людей: смертельное ДТП в Харькове
Смертельное ДТП произошло 20 мая около 21:30 на проспекте Героев Харькова, пишут в облпрокуратуре.
По версии следствия, за рулем Audi A4 был 38-летний мужчина. На высокой скорости авто мчалось в сторону бульвара Богдана Хмельницкого, когда дорогу переходили 18-летний парень и 17-летняя девушка.
«В результате ДТП погиб 18-летний парень. Еще одна потерпевшая — 17-летняя девушка — получила телесные повреждения и была госпитализирована. После наезда Audi столкнулось с двигавшимся сзади в попутном направлении автомобилем Volkswagen Passat», – установили следователи.
Установлено, что вероятный виновник ДТП был трезвый.
«При процессуальном руководстве прокуроров Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством, повлекшим гибель человека и телесные повреждения потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Водитель уже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – добавили правоохранители.
Читайте также: Не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов (фото)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мчался на высокой скорости и сбил двух людей: смертельное ДТП в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 11:23;