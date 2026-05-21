Мчался на высокой скорости и сбил двух людей: смертельное ДТП в Харькове

Смертельное ДТП произошло 20 мая около 21:30 на проспекте Героев Харькова, пишут в облпрокуратуре.

По версии следствия, за рулем Audi A4 был 38-летний мужчина. На высокой скорости авто мчалось в сторону бульвара Богдана Хмельницкого, когда дорогу переходили 18-летний парень и 17-летняя девушка.

«В результате ДТП погиб 18-летний парень. Еще одна потерпевшая — 17-летняя девушка — получила телесные повреждения и была госпитализирована. После наезда Audi столкнулось с двигавшимся сзади в попутном направлении автомобилем Volkswagen Passat», – установили следователи.

Установлено, что вероятный виновник ДТП был трезвый.

«При процессуальном руководстве прокуроров Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством, повлекшим гибель человека и телесные повреждения потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Водитель уже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – добавили правоохранители.