Live

Мчался на высокой скорости и сбил двух людей: смертельное ДТП в Харькове

Происшествия 11:23   21.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мчался на высокой скорости и сбил двух людей: смертельное ДТП в Харькове

Смертельное ДТП произошло 20 мая около 21:30 на проспекте Героев Харькова, пишут в облпрокуратуре.

По версии следствия, за рулем Audi A4 был 38-летний мужчина. На высокой скорости авто мчалось в сторону бульвара Богдана Хмельницкого, когда дорогу переходили 18-летний парень и 17-летняя девушка.

Смертельная авария в Харькове

«В результате ДТП погиб 18-летний парень. Еще одна потерпевшая — 17-летняя девушка — получила телесные повреждения и была госпитализирована. После наезда Audi столкнулось с двигавшимся сзади в попутном направлении автомобилем Volkswagen Passat», – установили следователи.

Смертельная авария в Харькове

Установлено, что вероятный виновник ДТП был трезвый.

«При процессуальном руководстве прокуроров Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством, повлекшим гибель человека и телесные повреждения потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Водитель уже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – добавили правоохранители.

Читайте также: Не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории
21.05.2026, 06:00
Не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов (фото)
Не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов (фото)
21.05.2026, 10:43
Новости Харькова — главное за 21 мая: угроза FPV, закрыли часть окружной
Новости Харькова — главное за 21 мая: угроза FPV, закрыли часть окружной
21.05.2026, 12:11
Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально
Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально
21.05.2026, 10:35
В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)
В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)
21.05.2026, 07:53
Бизнес на уклонистах: депутату Харьковского горсовета вручили подозрение
Бизнес на уклонистах: депутату Харьковского горсовета вручили подозрение
21.05.2026, 12:30

Новости по теме:

12.05.2026
Копы нашли водителя, который сбил 6-летнюю девочку в Валках: кого подозревают
10.05.2026
Двое с травмами, среди них – ребенок: ДТП произошло под Харьковом (фото)
09.05.2026
Более 200 ДТП произошло на Харьковщине в апреле: в какой день опаснее всего
30.04.2026
ДТП в Харькове: водитель на огромной скорости врезался в электропору (видео)
26.04.2026
40-я годовщина аварии на ЧАЭС: сколько ликвидаторов остается на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мчался на высокой скорости и сбил двух людей: смертельное ДТП в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 11:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельное ДТП произошло 20 мая около 21:30 на проспекте Героев Харькова, пишут в облпрокуратуре.".