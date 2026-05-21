Восемь человек пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины – Синегубов

В течение минувших суток россияне атаковали 15 населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Гонтаровка Старосалтовской громады пострадал 53-летний мужчина; в с. Гусеница Кондрашовской громады пострадали мужчины 41 и 40 лет и 44-летняя женщина; в г. Чугуев подверглись острой реакции на стресс 25-летняя женщина и 40-летний мужчина; в пос. Золочев пострадали 43-летний мужчина и 41-летняя женщина», – отметил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

РСЗО;

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

четыре БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов;

десять БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском и Чугуевском районах.