Восемь человек пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины – Синегубов

Происшествия 08:45   21.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток россияне атаковали 15 населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Гонтаровка Старосалтовской громады пострадал 53-летний мужчина; в с. Гусеница Кондрашовской громады пострадали мужчины 41 и 40 лет и 44-летняя женщина; в г. Чугуев подверглись острой реакции на стресс 25-летняя женщина и 40-летний мужчина; в пос. Золочев пострадали 43-летний мужчина и 41-летняя женщина», – отметил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • РСЗО;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов;
  • десять БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском и Чугуевском районах.

Читайте также: Генштаб проинформировал о 12 боях на Харьковщине – где атаковали россияне

Если вам интересна новость: «Восемь человек пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

