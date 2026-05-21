Восемь человек пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины – Синегубов
В течение минувших суток россияне атаковали 15 населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Гонтаровка Старосалтовской громады пострадал 53-летний мужчина; в с. Гусеница Кондрашовской громады пострадали мужчины 41 и 40 лет и 44-летняя женщина; в г. Чугуев подверглись острой реакции на стресс 25-летняя женщина и 40-летний мужчина; в пос. Золочев пострадали 43-летний мужчина и 41-летняя женщина», – отметил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- РСЗО;
- четыре БпЛА типа «Герань-2»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- пять fpv-дронов;
- десять БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском и Чугуевском районах.
Читайте также: Генштаб проинформировал о 12 боях на Харьковщине – где атаковали россияне
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атаки РФ, обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Восемь человек пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 08:45;