Опасно будет ночью 20 мая в Харькове и области: предупреждение

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области на ночь 20 мая сообщил региональный центр гидрометеорологии.

«Ночью 20 мая будет сохраняться опасная погода: в Харькове прогнозируют грозу 🌩️, ожидают шквал 💨, порывы ветра до 15 – 20 метров за секунду. В Харьковской области также ожидают грозу 🌩️, местами возможен шквал 💨, с порывами ветра до 15 – 20 метров за секунду. (I уровень опасности, желтый 🟡)» — предупредили в региональном центре гидрометеорологии.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан быть острожными.