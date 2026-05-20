Жара и дождь днем. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 21 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Ночь в Харьковской области пройдет без существенных осадков. Днем местами возможен небольшой дождь 🌧. Прогнозируют переменную облачность ⛅️.

Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с, местами возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​от 25 до 30°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧.

Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем ​​прогреется до 27 – 29°.