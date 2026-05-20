Live

Жара и дождь днем. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области

Погода 20:00   20.05.2026
Оксана Якушко
Жара и дождь днем. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 21 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Ночь в Харьковской области пройдет без существенных осадков. Днем местами возможен небольшой дождь 🌧. Прогнозируют переменную облачность ⛅️.
Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с, местами возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​от 25 до 30°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧.
Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем ​​прогреется до 27 – 29°.

Читайте также: Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
20.05.2026, 13:31
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, ситуация на фронте
20.05.2026, 16:14
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
20.05.2026, 06:00
21 мая трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
21 мая трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
20.05.2026, 18:58
Антидроновых сеток станет больше: где планируют укрыть ими дороги Харьковщины
Антидроновых сеток станет больше: где планируют укрыть ими дороги Харьковщины
20.05.2026, 19:30
Центр для размещения маломобильных людей в Харькове скоро примет жителей
Центр для размещения маломобильных людей в Харькове скоро примет жителей
20.05.2026, 20:44

Новости по теме:

18.05.2026
Гроза, дождь и жара. Прогноз погоды на 19 мая в Харькове и области
17.05.2026
Дождливый понедельник: прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая
09.05.2026
Какой будет погода в воскресенье: прогноз по Харькову и области на 10 мая
25.04.2026
Тепло до +18, но будет дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
09.04.2026
Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жара и дождь днем. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на четверг, 21 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".