Жара и дождь днем. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области
Прогноз погоды на четверг, 21 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Ночь в Харьковской области пройдет без существенных осадков. Днем местами возможен небольшой дождь 🌧. Прогнозируют переменную облачность ⛅️.
Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с, местами возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем от 25 до 30°.
В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем прогнозируют небольшой дождь 🌧.
Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем прогреется до 27 – 29°.
- Категории: Погода, Харьков; Теги: дождь, жара, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 20:00;