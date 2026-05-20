Спека і дощ удень. Прогноз погоди на 21 травня у Харкові й області
Прогноз погоди на четвер, 21 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Ніч у Харківській області пройде без істотних опадів. Вдень місцями можливий невеликий дощ 🌧. Прогнозують мінливу хмарність ⛅️.
Вітер очікують північно-східний, 7 – 12 м/с, місцями можливі пориви 💨 до 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 25 до 30°.
У Харкові вночі не очікують істотних опадів, натомість вдень прогнозують невеликий дощ 🌧.
Вітер очікують північно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень прогріється до 27 – 29°.
Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 20:00;