Багатоповерхівку, пошкоджену росіянами, відновлюють на Північній Салтівці
На вулиці Леся Сердюка відновлюють багатоповерхівку, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів у 2022 році, повідомляє Харківська міськрада.
Фахівці вже виконали чимало робіт, кажуть у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
Зокрема, демонтували зруйновані конструкції, відновили сходові марші, стіни та перекриття. А ще, утеплили підвальне приміщення і техповерх, замінили вікна, відновили внутрішньобудинкові комунікації у квартирах.
Проєкт відновлення ще передбачає комплексну термомодернізацію будинку, що дозволить зробити його енергоефективнішим. Зараз будівельники утеплюють фасад і відкоси, а ще шпаклюють і фарбують стіни. На сьогодні виконали близько 70% цих робіт.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 17:55;