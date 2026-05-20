Багатоповерхівку, пошкоджену росіянами, відновлюють на Північній Салтівці

На вулиці Леся Сердюка відновлюють багатоповерхівку, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів у 2022 році, повідомляє Харківська міськрада.

Фахівці вже виконали чимало робіт, кажуть у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Зокрема, демонтували зруйновані конструкції, відновили сходові марші, стіни та перекриття. А ще, утеплили підвальне приміщення і техповерх, замінили вікна, відновили внутрішньобудинкові комунікації у квартирах.

Проєкт відновлення ще передбачає комплексну термомодернізацію будинку, що дозволить зробити його енергоефективнішим. Зараз будівельники утеплюють фасад і відкоси, а ще шпаклюють і фарбують стіни. На сьогодні виконали близько 70% цих робіт.