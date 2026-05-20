Live

Водій на Харківщині збив копа, щоб не їхати до ТЦК

Суспільство 16:49   20.05.2026
Водій на Харківщині збив копа, щоб не їхати до ТЦК Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині затримали чоловіка за наїзд на правоохоронця.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: під час патрулювання в селі Рунівщина патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-21099 для перевірки документів.

«У ході перевірки поліцейські з’ясували, що 28-річний водій перебуває в розшуку територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Під час подальшого спілкування чоловік, намагаючись уникнути супроводження до ТЦК і СП, розпочав рух автомобілем та здійснив наїзд на працівника поліції», – розповіли правоохоронці.

Коп отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Водія затримали. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Читайте також: Чоловіка побили біля магазину на Харківщині: одного підозрюваного піймали

Популярно
Водій на Харківщині збив копа, щоб не їхати до ТЦК
Водій на Харківщині збив копа, щоб не їхати до ТЦК
20.05.2026, 16:49
Чоловіка побили біля магазину на Харківщині: одного підозрюваного піймали
Чоловіка побили біля магазину на Харківщині: одного підозрюваного піймали
20.05.2026, 15:23
Одну атаку зафіксував Генштаб на Харківщині з початку доби
Одну атаку зафіксував Генштаб на Харківщині з початку доби
20.05.2026, 16:11
На півночі активізація військ РФ – Генштаб ЗСУ повідомив подробиці
На півночі активізація військ РФ – Генштаб ЗСУ повідомив подробиці
20.05.2026, 08:08
Понад 300 БпЛА випустив ворог на Харків з початку року, скільки долетіло FPV
Понад 300 БпЛА випустив ворог на Харків з початку року, скільки долетіло FPV
20.05.2026, 14:40
Центр Харкова заполонили випускники: репетирують шкільний вальс (відео)
Центр Харкова заполонили випускники: репетирують шкільний вальс (відео)
20.05.2026, 13:31

Новини за темою:

18.05.2026
Сімейна трагедія: чоловіка зарізали у власній квартирі
10.05.2026
Двоє травмованих, серед них – дитина: ДТП сталася у селищі під Харковом (фото)
10.05.2026
Психотропи розповсюджували у Харкові чоловік і жінка: можуть сісти на 10 років
08.05.2026
Посварився з матір’ю – і втік із дому: поліціянти Харкова шукали підлітка
08.05.2026
Оформляли фейкову інвалідність – у Харкові викрили чергову схему для ухилянтів


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Водій на Харківщині збив копа, щоб не їхати до ТЦК», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 16:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали чоловіка за наїзд на правоохоронця.".