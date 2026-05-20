Водій на Харківщині збив копа, щоб не їхати до ТЦК

На Харківщині затримали чоловіка за наїзд на правоохоронця.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: під час патрулювання в селі Рунівщина патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-21099 для перевірки документів.

«У ході перевірки поліцейські з’ясували, що 28-річний водій перебуває в розшуку територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Під час подальшого спілкування чоловік, намагаючись уникнути супроводження до ТЦК і СП, розпочав рух автомобілем та здійснив наїзд на працівника поліції», – розповіли правоохоронці.

Коп отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Водія затримали. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.