Водитель на Харьковщине сбил копа, чтобы не ехать в ТЦК

На Харьковщине задержали мужчину за наезд на правоохранителя.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: во время патрулирования в селе Руновщина патрульные остановили автомобиль ВАЗ-21099 для проверки документов.

«В ходе проверки полицейские выяснили, что 28-летний водитель находится в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки. Во время дальнейшего общения мужчина, пытаясь избежать сопровождения в ТЦК и СП, начал движение на автомобиле и совершил наезд на работника полиции», — рассказали правоохранители.

Коп получил телесные повреждения в виде ушибов. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Водителя задержали. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до пяти лет ограничение или лишение свободы.