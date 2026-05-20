Водитель на Харьковщине сбил копа, чтобы не ехать в ТЦК
На Харьковщине задержали мужчину за наезд на правоохранителя.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: во время патрулирования в селе Руновщина патрульные остановили автомобиль ВАЗ-21099 для проверки документов.
«В ходе проверки полицейские выяснили, что 28-летний водитель находится в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки. Во время дальнейшего общения мужчина, пытаясь избежать сопровождения в ТЦК и СП, начал движение на автомобиле и совершил наезд на работника полиции», — рассказали правоохранители.
Коп получил телесные повреждения в виде ушибов. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Водителя задержали. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до пяти лет ограничение или лишение свободы.
Категории: Общество, Харьков; Теги: Нацполиция, сбил, тцк, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 16:49;