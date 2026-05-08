Поругался с матерью – и сбежал из дома: полицейские Харькова искали подростка

Происшествия 20:56   08.05.2026
Оксана Якушко
Жительница Харькова обратилась к копам после исчезновения ее несовершеннолетнего сына, сообщает Нацполиция.

Она сообщила, что парень ушел из дома после ссоры с ней и вообще перестал выходить на связь.

Правоохранители выяснили, что в течение двух суток подросток находился у своего товарища и периодически звонил по телефону матери. После того как женщина попыталась вернуть сына домой, он перестал отвечать на ее телефонные звонки и сообщения.

В течение нескольких часов полицейские установили, где находился подросток. Вместе с другом он был возле одного из учебных заведений в Индустриальном районе Харькова.

Полицейские вернули парня домой и профилактически побеседовали с ним о недопустимости подобных случаев в будущем.

