Поругался с матерью – и сбежал из дома: полицейские Харькова искали подростка
Жительница Харькова обратилась к копам после исчезновения ее несовершеннолетнего сына, сообщает Нацполиция.
Она сообщила, что парень ушел из дома после ссоры с ней и вообще перестал выходить на связь.
Правоохранители выяснили, что в течение двух суток подросток находился у своего товарища и периодически звонил по телефону матери. После того как женщина попыталась вернуть сына домой, он перестал отвечать на ее телефонные звонки и сообщения.
В течение нескольких часов полицейские установили, где находился подросток. Вместе с другом он был возле одного из учебных заведений в Индустриальном районе Харькова.
Полицейские вернули парня домой и профилактически побеседовали с ним о недопустимости подобных случаев в будущем.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, підліток, подросток, ушел из дома, Харьков;
«Поругался с матерью – и сбежал из дома: полицейские Харькова искали подростка»
Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 20:56;