Гонял по Харькову с поддельным удостоверением – парню «светит» до 5 лет
Полицейские Слободского района Харькова сообщили о подозрении 21-летнему парню по фактам подделки и использования водительского удостоверения, сообщает Нацполиция.
21-летний молодой человек решил обойти порядок получения водительских прав. Через один из мессенджеров он заказал у неизвестного изготовление поддельного удостоверения.
Документ изготовили и отправили по почте, где мужчина и заплатил за него после получения.
Но горе-водителя остановили работники патрульной полиции за нарушение ПДД – собственно, тогда и пришло звездное время поддельного удостоверения.
Согласно заключению эксперта, предоставленный документ не соответствовал установленным образцам.
Следователи сообщили 21-летнему жителю Харькова о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
- • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 19:29;