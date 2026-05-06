Гонял по Харькову с поддельным удостоверением – парню «светит» до 5 лет

Происшествия 19:29   06.05.2026
Полицейские Слободского района Харькова сообщили о подозрении 21-летнему парню по фактам подделки и использования водительского удостоверения, сообщает Нацполиция.

21-летний молодой человек решил обойти порядок получения водительских прав. Через один из мессенджеров он заказал у неизвестного изготовление поддельного удостоверения.

Документ изготовили и отправили по почте, где мужчина и заплатил за него после получения.

Но горе-водителя остановили работники патрульной полиции за нарушение ПДД – собственно, тогда и пришло звездное время поддельного удостоверения.

Согласно заключению эксперта, предоставленный документ не соответствовал установленным образцам.

Следователи сообщили 21-летнему жителю Харькова о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

