Что обнаружили копы во время проверки авто на Харьковщине

Происшествия 11:23   21.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Накануне днем правоохранители остановили на Харьковщине авто Nissan на дорожной станции для проверки, пишут в облуправлении Патрульной полиции.

«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных удостоверение принадлежит другому лицу, а сам водитель никогда не получал водительское удостоверение», – пишут копы.

Для дальнейшего разбирательства правоохранители вызывали на место следственно-оперативную группу.

«Напомним, что за использование подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ», – добавили в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
