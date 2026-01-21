Что обнаружили копы во время проверки авто на Харьковщине
Накануне днем правоохранители остановили на Харьковщине авто Nissan на дорожной станции для проверки, пишут в облуправлении Патрульной полиции.
«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных удостоверение принадлежит другому лицу, а сам водитель никогда не получал водительское удостоверение», – пишут копы.
Для дальнейшего разбирательства правоохранители вызывали на место следственно-оперативную группу.
«Напомним, что за использование подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ», – добавили в сообщении.
