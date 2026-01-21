Live

Що виявили копи під час перевірки авто на Харківщині

Події 11:23   21.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що виявили копи під час перевірки авто на Харківщині

Напередодні вдень правоохоронці зупинили на Харківщині авто Nissan на станції для перевірки, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.

“Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія”, – пишуть копи.

Для подальшого розгляду події правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу.

“Нагадуємо, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ”, – додали в повідомленні.

Читайте також: У Харкові на смерть збили двох пішоходів – подробиці ДТП

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото)
Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото)
21.01.2026, 12:21
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
21.01.2026, 10:08
Немає попиту на пункти незламності: що з комендантською годиною на Харківщині
Немає попиту на пункти незламності: що з комендантською годиною на Харківщині
21.01.2026, 09:39
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
20.01.2026, 11:00
У Харкові та області знову діють аварійні відключення
У Харкові та області знову діють аварійні відключення
21.01.2026, 09:24
У Харкові на смерть збили двох пішоходів – подробиці ДТП
У Харкові на смерть збили двох пішоходів – подробиці ДТП
21.01.2026, 10:25

Новини за темою:

18.12.2025
86 разів харків’янин сідав за кермо напідпитку, суд дав йому 2 роки за ґратами
12.11.2025
З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові
14.10.2025
За 10 тисяч хотів відкупитись водій з фальшивими правами на Харківщині – НПУ
25.09.2025
Поліцейський на Харківщині отримав підозру: за яку «допомогу» – слідство
20.08.2025
Купив за 11 тисяч грн: водій із фальшивими правами попався копам у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Що виявили копи під час перевірки авто на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 11:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні вдень правоохоронці зупинили на Харківщині авто Nissan на станції для перевірки, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.".