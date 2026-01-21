Що виявили копи під час перевірки авто на Харківщині
Напередодні вдень правоохоронці зупинили на Харківщині авто Nissan на станції для перевірки, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.
“Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія”, – пишуть копи.
Для подальшого розгляду події правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу.
“Нагадуємо, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ”, – додали в повідомленні.
