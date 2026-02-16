Поліціянт із друзями наживалися на складанні іспитів на водійські права
Водійські права в обхід закону коштували 84 тис. грн., повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У листопаді 2024 року діючий начальник одного з райвідділів управління поліції в Харківській області запропонував своєму знайомому, позбавленому прав за керування у стані алкогольного сп’яніння, оформити водійське посвідчення категорії «D» за гроші. Він обіцяв вплинути на службовців ТСЦ для прийняття позитивного рішення.
У подальшому поліціянт повідомив, що теоретичний іспит складатиметься з двох спроб: під час першої треба самостійно пройти тест із негативним результатом, під час другої — з допомогою співробітників центру.
Вже у січні після першої невдалої спроби скласти теорію поліцейський отримав від кандидата 55 тис. гривень. Надалі до оборудки правоохоронець залучив посередника, який надавав чоловіку інструкції щодо організаційних питань і координував його дії та отримав 14 тис. гривень.
Надалі кандидат успішно склав теоретичний іспит у ТСЦ на Донеччині.
Під час підготовки до практичної частини приєднався ще один координатор — він організував реєстрацію, інструктаж і поїздку. Кандидат надав йому 7 тис. гривень як «завдаток». Посередник повідомив, що вказану суму вже передано «потрібним людям».
У ТСЦ у Краматорську координатор отримав ще 8 тис. гривень. Надалі інструктор оголосив успішне складання практичного іспиту. Чоловік отримав посвідчення водія з відкритою категорією «D».
Загалом ділки отримали 84 тис. грн неправомірної вигоди.
Правоохоронці викрили схему у вересні 2025 року та повідомили усім трьом про підозру.
Із займаної посади поліціянта звільнили. Двом його спільникам інкримінували посібництво. Обвинувачених судитимуть у Дніпровському райсуді Дніпропетровської області.
16 Лютого 2026