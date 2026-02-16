Live

Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта

16.02.2026
Олена Нагорна
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта Фото: Харківська міськрада

Багатоповерхівки радянської забудови теоретично можна зробити енергонезалежними, проте через дефіцит обладнання та складність інженерних робіт реалізувати це оперативно неможливо. Таку думку в інтерв’ю МГ “Об’єктив” висловив професор кафедри передачі електричної енергії НТУ “ХПІ” Дмитро Данильченко.

Експерт наголосив: підготовкою до нинішніх відключень треба було займатися задовго до перших морозів.

«Треба було влітку подумати, що треба готуватися до зими. І ті, хто цим займався впродовж кількох років, вони більш-менш готові до цих ситуацій», — зазначив Данильченко.

За його словами, наразі у країні спостерігається тотальний дефіцит усього необхідного для автономії: від електрообігрівачів до сонячних панелей, інверторів та акумуляторів. Ажіотажний попит спричинив спорожніння ринку ще у грудні.

«На сьогодні на ринку дуже важко знайти технології для енергоефективності чи енергонезалежності, тому що вони вже були розкуплені», — зазначив Данильченко.

Експерт наголошує, що для заживлення цілого багатоповерхового будинку побутовими генераторами не обійтися.

«Це повинні бути дуже потужні генератори. Можливо, теплові станції, які важко просто купити. Їх треба правильно підключити. Для цього потрібен окремий проєкт. Треба змінювати комунікації. Це не робиться навіть за тиждень. Тому сьогодні, на жаль, в цій ситуації, в якій ми опинились, окремий будинок просто взяти і вирішити проблему не може. Це потрібно або купити великий потужний генератор, який зможе дати енергію електричну, теплову для цього будинку, або користуватися тим, що дає місто. А місто зараз може запропонувати пункти незламності», — пояснює Данильченко.

Фахівець говорить: підключення потужного генератора — це не просто «кинути подовжувач з підвалу». По-перше, треба перевірити, чи витримає внутрішньобудинкова мережа одночасне підключення обігрівачів, електроплит та освітлення. По-друге, такі проєкти вимагають серйозного інженерного втручання.

Найкращим рішенням для багатоквартирних будинків та цілих мікрорайонів професор називає когенераційні установки, які одночасно виробляють і електрику, і тепло. Розосередження невеликих станцій по мікрорайонах дозволить уникати масових відключень через атаки на один великий об’єкт.

«Аварія на одній з таких станцій призведе не до масових відключень, а до локальних. І відремонтувати чи замінити більш дрібний елемент завжди легше, ніж ремонтувати дуже великий об’єкт», — пояснив професор.

Водночас Данильченко закликав ОСББ не зволікати з підготовкою до майбутніх викликів. Він радить вже зараз звертати увагу на програми від держави та європейських фондів, спрямовані на енергомодернізацію.

«Треба шукати, подавати заявки і вигравати. Тому що це можливо. Такі проєкти в Україні реалізовувалися і реалізуються зараз, проте це процес досить довгий. Ажіотаж буде. Тому тут треба готуватися заздалегідь», — резюмував експерт.

У повному інтерв’ю фахівці ХПІ розповіли про пристрої та гаджети, які існують для енергонезалежності. Вони відповіли на питання, чи можна встановлювати сонячні панелі на балконах, чому генератори небезпечно використовувати у квартирах, як уберегти техніку від стрибків напруги та що робити, якщо зникло не лише світло, а й опалення. Докладніше — у відео на YouTube-каналі МГ «Об’єктив» .

Читайте також: Вижити без світла та тепла: топ-3 пристроїв від фахівців із Харкова (відео)

Автор: Олена Нагорна
