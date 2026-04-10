Live

Тему боргів Харкова підняли в Раді: які цифри назвав Шмигаль (відео)

Економіка 18:49   10.04.2026
Олена Нагорна
Тему боргів Харкова підняли в Раді: які цифри назвав Шмигаль (відео) Скриншот

Майже 8 мільярдів гривень за електроенергію та 23 мільярди гривень за газ заборгували комунальні підприємства Харкова, повідомив у ході засідання Верховної Ради міністр енергетики Денис Шмигаль.

Питання про те, чи правда, що “комунальні підприємства Харкова є найбільшими боржниками по ЖКГ”, задав нардеп від “Слуги народу” Георгій Мазурашу.

“Населення Харкова і Харківської області сплачує 98%, – відповів Шмигаль. – Доволі високі. Але, на жаль, місто Харків, харківські комунальні підприємства мають заборгованість перед державними підприємствами в сумі за електроенергію майже 8 мільярдів гривень і за газ – 23 мільярди гривень. Колосальні суми, це найбільші суми в загальному пакеті заборгованості перед державними компаніями”.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 8 квітня “Економічна правда” опублікувала матеріал “Харків комуністичний” про борги міста за енергоресурси. За даними видання, вони становлять 44 мільярди гривень (при цьому борг за газ – 27,3 мільярда гривень – взяли по всій Харківщині). У матеріалі було зокрема таке формулювання: «Місто роками демонструє унікальну для України модель «комунального соціалізму» з безкоштовним громадським транспортом та м’яким ставленням до неплатежів населення».

9 квітня на сайті “ЕП” вийшла відповідь на цю публікацію мера Ігоря Терехова. Він підтвердив, що населення Харкова заборгувало за опалення близько 9 мільярдів гривень. Однак, за його словами, цей борг накопичувався із 2014 року. Щодо опалювального сезону 2025/2026, то рівень розрахунків мер назвав “феноменальним” – 91,2%. Також Терехов повідомив, що КП “ХТМ” винне за газ та його розподіл понад 22 мільярди гривень, з яких понад 2,5 — штрафні санкції. Водночас близько 17,5 мільярда гривень, за даними Терехова, заборгувала Харкову держава. Йдеться про компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію та гарячу воду за період з 1 червня 2021 року до кінця першого кварталу 2026-го, яка має надходити з держбюджету, але цього не відбувається. Відповідальність за недопрацювання центральної влади “чомусь перекладають виключно на місцеве самоврядування”, резюмував мер.

Читайте також: «Критичні борги Харкова»: Терехов розповів про фінансове положення міста

Автор: Олена Нагорна
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 18:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 8 мільярдів гривень за електроенергію та 23 мільярди гривень за газ заборгували комунальні підприємства Харкова, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.".