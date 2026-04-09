«Критичні борги Харкова»: Терехов відповів про фінансове положення міста

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відповідь на публікації у ЗМІ про нібито критичні борги міста за енергоносії – світло, воду та тепло. Каже: подача цієї теми – далека від професійної та відірвана від реалій життя.

«Дійсно, в умовах війни, яка триває п’ятий рік, Харків є не просто прифронтовим – воєнним містом. Адже за 30 км від лінії фронту об’єктивно немає змоги в повному обсязі та в ті ж строки виконувати всі фінансові зобов’язання, які були нормою в мирний час. Це не примха міської влади і не питання недисциплінованості. Це наслідок зруйнованої економіки, скорочення податкової бази, зупинки підприємств, вимушеної міграції сотень тисяч людей та щоденних атак на інфраструктуру», – пояснює міський голова.

Він також нагадав, що наразі Харків живе і працює в режимі постійного відновлення. Тож, підкреслив: місто не «споживає» ресурси, а щодня під обстрілами повертає в роботу мережі, котельні, підстанції, транспорт та водопостачання. Також у Харкові намагаються допомагати людям – не тільки містянам, але і переселенцям.

Терехов також зазначив, що в такому становищі перебуває не лише Харків. З серйозними викликами і фінансовими проблемами стикаються й інші українські міста.

«Значні заборгованості мають Чернігів, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, Одеса. І навіть ті міста і громади, які не знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Але саме прифронтові території та воєнні міста несуть найбільше навантаження», – пише мер.

Він підкреслює: ці міста не тільки виживають самі, але і вирішують стратегічні завдання для держави: гарантують фронту надійну роботу інфраструктури в безпосередній близькості від зони бойових дій.

«Це означає тепло в казармах і госпіталях, електроенергію для ремонту техніки, воду і харчування для людей, евакуйованих із зон активних боїв. Підтримка людей, виживання міста, забезпечення армії – це сьогодні пріоритети. Фінансові розрахунки – питання часу і горизонту стабілізації», – вважає міський голова.

Терехов також зазначив, що наразі країна змушена жити в режимі запозичень, кредитів, грантів і міжнародної підтримки, і муніципалітети не можуть бути винятком. Він подякував партнерам та уточнив, що ведуть постійну роботу над фінансовою стійкістю, але в умовах війни неможливо вимагати від прифронтових міст стандартів мирного часу. Мер заявив: всі зобов’язання будуть виконані.

«Але зараз ключове завдання – вистояти і забезпечити життєдіяльність міста. У цьому контексті окремо хочу наголосити: ми перебуваємо в умовах повномасштабної інформаційної війни, в якій ворог пране за будь-яку ціну підірвати нашу віру і спроможність триматися. Коли виходять матеріали з чутливих тем, без належної перевірки фактів і обставин, свідомо чи ні вони цьому сприяють. Закликаю журналістів і медіа не гнатися зараз за сенсаціями, особливо там, де їх немає. Водночас звертаюся до професійної спільноти: сьогодні як ніколи важливі точність, зваженість і розуміння реальності, в якій живуть прифронтові міста. Тут світло – це не просто послуга, це елемент оборони. Тепло – це не комфорт, а умова виживання. Транспорт – це не сервіс, а частина логістики країни у війні. Завжди знайдуться бариги, які квитки і в бомбосховища продаватимуть. Але я проти. І якщо ми хочемо вистояти, досягти миру, зберегти країну, то повинні проявляти громадянську відповідальність, а не розхитувати ситуацію зсередини», – звернувся мер.

Окремо Терехов відповів про «політичні спекуляції». Заявляє: не слід поспішати.

«Залиште свій запал до виборів. Настане мир і повернеться політика. Буде конкуренція. Зараз йде війна, і це не час для маніпуляцій реальністю та «інформаційних технологій». Сьогодні у всіх відповідальних політиків, партій, громадян одне завдання і спільна мета – вистояти. Я – мер Харкова. Я – на посту. Харків працює, Харків тримається, і Харків виконає свої зобов’язання перед людьми і державою», – підсумував міський голова.

Зазначимо, 8 квітня «Економічна правда» опублікувала матеріал, у якому повідомлялося, що Харків має заборгованість за енергоресурси. За даними видання, ця сума складає 44 млрд грн. У матеріалі наголошували «місто роками демонструє унікальну для України модель «комунального соціалізму» з безкоштовним громадським транспортом та м’яким ставленням до неплатежів населення».