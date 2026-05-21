Вибухи у Харкові ввечері 21 травня: Терехов повідомив, куди “прилетіло”
Вибухи знову лунають у Харкові ввечері 21 травня – росіяни атакують місто дронами.
18:44
Внаслідок обстрілу пошкоджений дах приватного двоповерхового будинку, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Звернень до медиків не надходило.
18:20
Один за одним із різницею у декілька хвилин пролунали вибухи після 18 години. Перед ними монітори повідомили, що на місто рухаються ударні дрони з боку Великої Данилівки у бік Північної Салтівки.
Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив : удар ворожої «молнии» припав на межі Немишлянського та Салтівського районів.
“Влучання у дах приватного будинку – без постраждалих, але виникла пожежа”, – уточнив міський голова.
Як повідомила раніше МГ «Об’єктив», 21 травня відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) закрили через активність БпЛА, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Щонайменше 5 FPV-дронів атакували Кільцеву у Харкові за одну годину.
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БпЛА Молнія, вибух, дрон, пожежа, Харків;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 18:44;