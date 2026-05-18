«Прожили від тривоги до тривоги» – Терехов про минулий тиждень у Харкові

Минулого тижня ворог 24 рази обстріляв Харків. Місто атакували виключно БпЛА – «шахеди», «молнии», FPV-дрони та «італмас», повідомляє мер Ігор Терехов.

«Прильоти» зафіксували в Основ’янському, Київському, Шевченківському, Салтівському, Холодногірському, Новобаварському та Немишлянському районах.

«Минулий тиждень ми, харківʼяни, знову прожили від тривоги до тривоги. Під вогнем було, як і завжди, все те, з чого складається звичайне життя містян. Приватні будинки й багатоповерхівки. Двори з цивільними автівками. Залізнична інфраструктура. Контактна мережа транспорту. Виходи з метро. Магазини, кафе, університетські корпуси, промислові будівлі», – зазначив міський голова.

Крім цього, внаслідок уламків були пошкоджені машини, мережі, дороги, фасади.

За тиждень постраждали 46 людей, серед них – дев’ятеро дітей. Загиблих немає.

«Після кожного вибуху, незалежно від години, на місце події одразу виїжджали рятувальники, медики, комунальні служби, енергетики та дорожники. Гасили пожежі, прибирали уламки, відновлювали рух, закривали вибиті вікна, повертали людям світло й воду. Разом із ними працювали волонтери», – підкреслив Терехов.

Мер окремо подякував підрозділам ППО, які знищили значну частину повітряних цілей, що окупанти спрямували на Харків.

«Попри все, у самому Харкові тривоги тривали на 43 години (31%) менше, ніж в області. Харків не звикає до обстрілів і ніколи не звикне до війни. Проте ми навчилися діяти як один злагоджений організм – швидко, зібрано, з турботою одне про одного. Так, ворог може намагатися зруйнувати інфраструктуру, але йому ніколи не зламати наш дух. Тримаймося! Ми разом!», – підсумував Терехов.

