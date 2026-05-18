По Салтівці вдарив ворожий БпЛА

Вибух чули у Харкові близько 11:20.

Мер Ігор Терехов поінформував, що Салтівський район атакував ворожий дрон «Молния». Наслідки «прильоту» наразі уточнюють.

Нагадаємо, вранці 18 травня російська армія обстріляла центральну частину Богодухова. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що безпілотник РФ вдарив поблизу легкового автомобіля. За попередніми даними, постраждали двоє людей, медики надають їм необхідну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що КАБи та БпЛА випускали окупанти по Харківщині. Вісім населених пунктів обстріляли росіяни минулої доби. Внаслідок обстрілу у с. Шипова Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка. Також медики надали допомогу 43-річному чоловікові, який 15 травня отримав поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою у с. Осинове Куп’янської громади, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.