Live

По Салтівці вдарив ворожий БпЛА

Суспільство 11:58   18.05.2026
Вікторія Яковенко
По Салтівці вдарив ворожий БпЛА

Вибух чули у Харкові близько 11:20.

Мер Ігор Терехов поінформував, що Салтівський район атакував ворожий дрон «Молния». Наслідки «прильоту» наразі уточнюють.

Нагадаємо, вранці 18 травня російська армія обстріляла центральну частину Богодухова. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що  безпілотник РФ вдарив поблизу легкового автомобіля. За попередніми даними, постраждали двоє людей, медики надають їм необхідну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що КАБи та БпЛА випускали окупанти по Харківщині. Вісім населених пунктів обстріляли росіяни минулої доби. Внаслідок обстрілу у с. Шипова Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка. Також медики надали допомогу 43-річному чоловікові, який 15 травня отримав поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою у с. Осинове Куп’янської громади, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі 📷
Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі 📷
18.05.2026, 12:40
По Салтівці вдарив ворожий БпЛА
По Салтівці вдарив ворожий БпЛА
18.05.2026, 11:58
“Люди відверто ховаються”: 12-річного хлопчика днями вивезли з Куп’янська
“Люди відверто ховаються”: 12-річного хлопчика днями вивезли з Куп’янська
18.05.2026, 11:44
«Прожили від тривоги до тривоги» – Терехов про минулий тиждень у Харкові
«Прожили від тривоги до тривоги» – Терехов про минулий тиждень у Харкові
18.05.2026, 12:14
По центру Богодухова вдарила РФ вранці 18 травня – є постраждалі
По центру Богодухова вдарила РФ вранці 18 травня – є постраждалі
18.05.2026, 10:55
Новини Харкова — головне 18 травня: удар по Богодухову, «приліт» на Салтівці
Новини Харкова — головне 18 травня: удар по Богодухову, «приліт» на Салтівці
18.05.2026, 12:17

Новини за темою:

18.05.2026
По Салтівці вдарив ворожий БпЛА
17.05.2026
Нічні “прильоти” у Харкові: Терехов про наслідки
16.05.2026
Харків закладає енергообладнання? Заява мерії щодо кредитів для КП
16.05.2026
“Взагалі ніч була дуже важкою” — Терехов про атаку БпЛА (відео)
16.05.2026
Нічний терор Харкова продовжився вранці – влучання БпЛА біля метро “Наукова”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «По Салтівці вдарив ворожий БпЛА», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 11:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух чули у Харкові близько 11:20.".