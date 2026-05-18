Синєгубов: КАБи та БпЛА випускали окупанти по Харківщині – які наслідки

Події 08:48   18.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вісім населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни минулої доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка.  Також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який 15 травня зазнав поранень внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Осинове Куп’янської громади“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • два КАБи;
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 59 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли є руйнування у Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах, додав начальник ХОВА.

Читайте також: За добу ЗСУ відбили 15 атак росіян – дані Генштабу на 08:00

  
