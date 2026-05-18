Синєгубов: КАБи та БпЛА випускали окупанти по Харківщині – які наслідки

Вісім населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни минулої доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу в с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка. Також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який 15 травня зазнав поранень внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Осинове Куп’янської громади“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

два КАБи;

БпЛА типу “Герань-2”;

шість БпЛА типу «Молния»;

два fpv-дрони;

59 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли є руйнування у Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах, додав начальник ХОВА.