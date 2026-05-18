Синєгубов: КАБи та БпЛА випускали окупанти по Харківщині – які наслідки
Вісім населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни минулої доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілу в с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка. Також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який 15 травня зазнав поранень внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Осинове Куп’янської громади“, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:
- два КАБи;
- БпЛА типу “Герань-2”;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- 59 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли є руйнування у Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах, додав начальник ХОВА.
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 08:48;