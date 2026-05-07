Синєгубов повідомляє про вісім постраждалих за добу через “прильоти”

Харків, а також 15 населених пунктів області, обстріляли за добу росіяни. Через “прильоти” постраждали вісім людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали 48- і 52-річні жінки, 49- і 56-річні чоловіки; у с. Писарівка Золочівської громади зазнали поранень 49- і 25-річні чоловіки та 48-річна жінка; у сел. Слатине Дергачівської громади постраждала 53-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

шість КАБів;

п’ять БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

сім БпЛА типу «Молния»;

п’ять fpv-дронів;

18 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.