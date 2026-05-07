Синєгубов повідомляє про вісім постраждалих за добу через “прильоти”
Харків, а також 15 населених пунктів області, обстріляли за добу росіяни. Через “прильоти” постраждали вісім людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждали 48- і 52-річні жінки, 49- і 56-річні чоловіки; у с. Писарівка Золочівської громади зазнали поранень 49- і 25-річні чоловіки та 48-річна жінка; у сел. Слатине Дергачівської громади постраждала 53-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- шість КАБів;
- п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- сім БпЛА типу «Молния»;
- п’ять fpv-дронів;
- 18 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 08:45;