Складніше на півночі – як минула доба на фронті в Харківській області
Протягом минулої доби СОУ відбили 22 атаки росіян. Складніше ситуація була на півночі регіону, зазначили в Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 18 разів біля Вовчанська, Стариці, Тернової, Охрімівки, Бочкового та Колодязного.
На Куп’янському – зафіксували чотири бої поблизу Новоосинового, Кіндрашівки, Куп’янська та Ківшарівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинувши 247 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6251 дрон-камікадзе та здійснив 2283 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 34 – із реактивних систем залпового вогню”, – пишуть у Генштабі.
Втрати росіян такі:
Популярно
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Складніше на півночі – як минула доба на фронті в Харківській області», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 08:06;