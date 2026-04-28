Складніше на півночі – як минула доба на фронті в Харківській області

Протягом минулої доби СОУ відбили 22 атаки росіян. Складніше ситуація була на півночі регіону, зазначили в Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 18 разів біля Вовчанська, Стариці, Тернової, Охрімівки, Бочкового та Колодязного.

На Куп’янському – зафіксували чотири бої поблизу Новоосинового, Кіндрашівки, Куп’янська та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинувши 247 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6251 дрон-камікадзе та здійснив 2283 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 34 – із реактивних систем залпового вогню”, – пишуть у Генштабі.

