Меловін отримав пропозицію руки та серця від військового та сказав “так”

Суспільство 12:16   23.11.2025
Оксана Горун
Меловін отримав пропозицію руки та серця від військового та сказав “так” Фото: Меловін/інстаграм

Український співак і композитор Костянтин Бочаров (відомий під псевдонімом Меловін) повідомив радісну новину у своєму інстаграмі.

“На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав “так”, – підписав він фото зі своїм партнером – військовослужбовцем.

Фото: Меловін/інстаграм

Він доповнив: “ЛГБТ-люди — НЕ ідеологія. НЕ організація. Вони — наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті”.

А в коментарях підписав: “Кажуть, що після цього, на мій концерт 5 грудня в Стереоплазі (Київ) не прийдуть. Моя мрія – маніфест. Показати наше єднання. Щоб усі хто підтримує мене, були зі мною у цей вечір та насолодились великим шоу. Ви зі мною?”

Читайте також: Сутички на ЛГБТ-прайді в Харкові: версії організаторів та «Правої молоді» 📹

Реакції підписників співака переважно позитивні. Йому бажають щастя. Хоча деякі з авторів коментарів усе ж зізнаються, що шоковані новиною.

У своєму пості Меловін відзначив і свого обранця. Це Петро Злотя. У своєму акаунті Злотя пише, що є інструктором та парамедиком Збройних Сил України. А надалі планує бути пластичним хірургом.

Фото: Меловін/інстаграм
Автор: Оксана Горун
