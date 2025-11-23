Меловін отримав пропозицію руки та серця від військового та сказав “так”

Український співак і композитор Костянтин Бочаров (відомий під псевдонімом Меловін) повідомив радісну новину у своєму інстаграмі.

“На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав “так”, – підписав він фото зі своїм партнером – військовослужбовцем.

Він доповнив: “ЛГБТ-люди — НЕ ідеологія. НЕ організація. Вони — наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті”.

А в коментарях підписав: “Кажуть, що після цього, на мій концерт 5 грудня в Стереоплазі (Київ) не прийдуть. Моя мрія – маніфест. Показати наше єднання. Щоб усі хто підтримує мене, були зі мною у цей вечір та насолодились великим шоу. Ви зі мною?”

Реакції підписників співака переважно позитивні. Йому бажають щастя. Хоча деякі з авторів коментарів усе ж зізнаються, що шоковані новиною.

У своєму пості Меловін відзначив і свого обранця. Це Петро Злотя. У своєму акаунті Злотя пише, що є інструктором та парамедиком Збройних Сил України. А надалі планує бути пластичним хірургом.