Безробітний харків’янин міг підпалювати авто ЗСУ на замовлення РФ

Події 10:00   07.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Спікер УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що силовики затримали ймовірного зрадника, який за вказівкою кураторів із РФ підпалював авто українських військових у Харкові. У СБУ зазначили: відомо як мінімум про два такі випадки. При цьому обидва автомобілі проходили техобслуговування в Харкові після виконання бойових завдань на передовій. 

За даними слідства, підозрюваний – безробітний харків’янин, який шукав «легкі» гроші у ТГ-каналах. Саме там на нього вийшли росіяни та запропонували гроші після допомоги у знищенні транспорту українських військових. 

“Спочатку фігурант відстежив місце паркування службового пікапа ЗСУ та «погодив» його підпал з російським спецслужбістом. Після цього фігурант у темну пору доби підпалив авто за допомогою легкозаймистої суміші, яку зробив напередодні за інструкцією куратора з рф. Весь процес загоряння він зафіксував на телефонну камеру для подальшого «звіту» рашистам”, – зазначив Абдула.

За даними СБУ, чоловік готувався продовжити серію підпалів, проте силовики завадили цьому – вони зловили ймовірного зловмисника. Також він уже отримав підозру одразу за двома статтями.

Вдруге за ранок Харків під атакою РФ: почалася пожежа, є постраждалі
