На цвинтар у викраденому авто: хто заволодів ВАЗом на Балаклійщині

Події сталися увечері 11 квітня у селищі Донець на Балаклійщині. За інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області, авто викрав 55-річний чоловік.

За версією слідства, підозрюваний дочекався, поки власник ВАЗа-21111 втратив пильність, сів у машину та поїхав. Невдовзі правоохоронці знайшли ймовірного викрадача. При собі він мав ключі від авто, а ВАЗ він залишив біля місцевого цвинтаря.

“Наразі слідчі за процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили 55-річному фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі”, – додали в поліції.