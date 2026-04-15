На цвинтар у викраденому авто: хто заволодів ВАЗом на Балаклійщині
Події сталися увечері 11 квітня у селищі Донець на Балаклійщині. За інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області, авто викрав 55-річний чоловік.
За версією слідства, підозрюваний дочекався, поки власник ВАЗа-21111 втратив пильність, сів у машину та поїхав. Невдовзі правоохоронці знайшли ймовірного викрадача. При собі він мав ключі від авто, а ВАЗ він залишив біля місцевого цвинтаря.
“Наразі слідчі за процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили 55-річному фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі”, – додали в поліції.
Читайте також: Без світла залишиться Індустріальний район: роботи будуть проводити три дні
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 11:50;