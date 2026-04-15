Без світла залишиться Індустріальний район: роботи будуть проводити три дні

Суспільство 11:10   15.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зображення створене ШІ

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що з 15 по 17 квітня з 09:00 до 17:00 в Індустріальному районі частково не буде світла. 

Це пов’язано з тим, що енергетики будуть проводити невідкладні ремонтні роботи. Без світла залишаться мешканці будинків за такими адресами:

  •  вул. Душкіна,
  • вул. Франтішека Крала,
  • пр. Архітектора Альошина,
  • вул. Косарєва: б. 13б, 24-26А, 41, 41А, 42, 44, 46, 48,   
  • пр. Індустріальний: б. 26,  46Б, 46А, 46Е, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Е, 61, 63, 65,
  • вул. Бекетова: б. 1, 21,
  • пр. Олександрівський: б. 83, 85, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 113А, 115, 115А, 122,  122А, 162,
  • вул. Михайла Водяного: б. 47, 51,
  • вул. Молодіжна: б. 62,
  • вул. Генерала Момота: б. 15,
  • вул. Верстатобудівна: б. 9,
  • вул. Миру: б. 42,
  • вул. 12-го Квітня: б. 5А, 5Б, 12, 14А,
  • вул. Біблика: б. 19, 48,
  • вул. Таджицька: б. 17.

