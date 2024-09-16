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Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по Харкову завершені – Терехов

Суспільство 13:44   16.09.2024
Вікторія Яковенко
Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по Харкову завершені – Терехов скриншот

Усі рятувальні роботи на місці «прильоту» по 12-поверхівці в Харкові завершені, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Що стосується пошуково-рятувальних робіт, то вони вже завершились вночі. На жаль, ми знайшли одну людину, яка загинула. Зараз працюємо з експертами, бо ті руйнації, які є – дуже серйозні. Нам буде потрібно розбирати конструктив двох під’їздів. Люди переночували у «пунктах незламності». Дві сім’ї розташувались у гуртожитках», – розповів мер.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Пізніше начальник Слідчого управління ГУНП Сергій Болвінов повідомив: безвісти зниклою вважається 94-річна жінка. До вечора тіло загиблої дістали з-під завалів, вранці 16 вересня ДНК-експертиза підтвердила її особу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по Харкову завершені – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі рятувальні роботи на місці «прильоту» по 12-поверхівці в Харкові завершені, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".