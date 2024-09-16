Чи встигнуть у Харкові підготувати до зими будинок після прильоту під питанням

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що з 12-поверхівки в Харкові, по якій вчора вдарив російський КАБ, евакуювали поки що лише 40 мешканців – зі зруйнованого під’їзду.

“У нас евакуйовано з цього будинку близько 40 людей. 14 із них звернулися за місцем тимчасового проживання. Усі вони розселені. Далі будемо дивитися щодо оперативності та можливості відновлення цього житлового будинку. Враховуючи те, що він на кілька під’їздів. Інші під’їзди наразі функціонують. Наразі проводимо ремонти щодо відновлення електропостачання, водопостачання. Та звичайно аналізу системи водопостачання й теплопостачання. Тому наразі будемо говорити, чи зможемо ми підготувати та відновити цей житловий будинок до зимового опалювального стану. Якщо ні, то, звичайно, людям буде запропоновано альтернативне житло”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що зараз у лікарнях залишаються 14 людей, які отримали поранення через удар КАБу по багатоповерхівці. Одна з них – у вкрай тяжкому стані. У Харкові пошкоджено 29 житлових будинків, вилетіло близько 1100 вікон.

“Крім того, ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в Харківському районі, на Дергачівському напрямку. Там є так само руйнування приватних будинків, крім того, цивільних підприємств. По житловому будинку в Харкові будуть призначені всі необхідні експертизи, щоб зрозуміти, чи порушено конструктив. Тому що дійсно кілька перекриттів чотирьох верхніх поверхів зруйновані. І наразі буде зроблено висновки щодо можливості та придатності відновлення цього під’їзду“, — пояснив начальник ХОВА.

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Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Пізніше начальник Слідчого управління ГУНП Сергій Болвінов повідомив: безвісти зниклою вважається 94-річна жінка. До вечора тіло загиблої дістали з-під завалів, вранці 16 вересня ДНК-експертиза підтвердила її особу.