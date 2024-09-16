Синєгубов повідомив про стан постраждалих у Харкові від удару КАБу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в тяжкому стані в лікарні дитина та літній чоловік.

“14 травмованих внаслідок обстрілу Харкова госпіталізували до медустанов. Серед них — двоє дітей, один у важкому стані. Також 70-річний чоловік перебуває у важкому стані в лікарні. Йому надається вся необхідна меддопомога“, – написав начальник ХОВА вранці 16 вересня.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Пізніше начальник Слідчого управління ГУНП Сергій Болвінов повідомив: безвісти зниклою вважається 94-річна жінка. До вечора тіло загиблої дістали з-під завалів, для ідентифікації особи необхідно провести ДНК-експертизу.