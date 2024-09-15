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94-річну жінку шукають під завалами в Харкові – Болвінов

Події 20:09   15.09.2024
Оксана Горун
94-річну жінку шукають під завалами в Харкові – Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що на місці “прильоту” в Харкові продовжують розбирати завали в пошуках жінки, яка була одна вдома і не могла самостійно ходити.

“Тривають пошуки 94-річної жінки. Під час удару вона залишилася вдома сама – рідні були в магазині. Від родичів дізналися, що пенсіонерка вже давно не могла самостійно ходити, вона жила на десятому поверсі – саме там, куди було влучання. Ми вже відібрали зразки ДНК її доньки, вона повідомила, що шукає матір”, – поінформував Болвінов.

Він також повідомив останні дані щодо постраждалих.

Троє дітей в лікарні після російського удару по багатоповерхівці. У чотирирічної дівчинки вибухове поранення руки, дванадцятирічного хлопця поранило в живіт та грудну клітину. Черепно-мозкову травму та вибухове поранення отримав ще одним хлопчик, йому лише один рік. Постраждали 32 дорослих, 26 з них отримали важкі та середні травми, шестеро – легкі“, – зазначив начальник Слідчого управління ГУНП.

Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що о 19:01 локалізували пожежу на місці “прильоту”. Розбір завалів продовжується.

За даними мерії, удар по Харкову 15 вересня пошкодив 22 будинки, вилетіли понад 750 вікон.

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“Станом на 19.00 фахівці закрили 116 вікон у квартирах та 20 – у місцях загального користування”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку.  Кількість постраждалих  зросла до 41.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 20:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що на місці “прильоту” в Харкові продовжують розбирати завали в пошуках жінки, яка була одна вдома і не могла самостійно ходити".