Головні новини Харкова 15 вересня: вночі по місту били КАБами

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07:21

Вночі по Харкову вдарили КАБами: Синєгубов повідомив про наслідки

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, удари КАБ відбулися до та після опівночі.

“14 вересня о 23:20 ворог випустив два КАБи, виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі. 15 вересня приблизно 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки”, – поінформував начальник ХОВА.

Він наголосив, що обійшлося без постраждалих.

Відбій тривоги в місті та області (крім Вовчанської та Липецької громад) дали о 01:04. Більше повітряну тривогу не оголошували. Станом на 07:21 тривоги на Харківщині немає.