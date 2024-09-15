Главные новости Харькова 15 сентября: ночью по городу били КАБами

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07:21

Ночью по Харькову ударили КАБами: Синегубов сообщил о последствиях

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, удары КАБами произошли до и после полуночи.

«14 сентября в 23:20 враг выпустил два КАБа, возник пожар в здании учебного заведения, горела трава в Киевском районе. 15 сентября примерно в 00:13 враг попал в землю на территории больницы Киевского района. Повреждено остекление здания поликлиники», — проинформировал начальник ХОВА.

Он отметил, что обошлось без пострадавших.

Отбой тревоги в городе и области (кроме Волчанской и Липецкой громад) дали в 01:04. Больше воздушную тревогу не объявляли. По состоянию на 07:21 тревоги в Харьковской области нет.