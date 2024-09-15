33 раненых в Харькове, горят четыре этажа дома (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество раненых в результате удара российского КАБа по многоэтажке возросло.

«Уже известно о 33 раненых мирных жителях многоэтажки. Враг попал в 10-й этаж дома, пожар охватил четыре этажа — с 9-го по 12-й. Продолжается спасательная операция и тушение пожара. На месте работают все соответствующие службы», — написал 15 сентября мэр Харькова.

Видео горящей многоэтажки с вылетевшими окнами опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Видео: Андрей Ермак/telegram

«Харьков. россия снова ударила по гражданскому дому. Параллельно путин продолжает запугивать мир пустыми страшилками о войне с НАТО. россия умеет воевать только с гражданскими. Там, где встречается с силой, начинает убегать – доказано Курщиной. Мир должен позволить бить по военным объектам на территории россии западным оружием, чтобы прекратить все это», — подписал он.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Количество пострадавших уже достигло 28.

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