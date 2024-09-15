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В Харькове — «прилет» по жилой многоэтажке — Терехов

Происшествия 15:38   15.09.2024
Оксана Горун
В Харькове — «прилет» по жилой многоэтажке — Терехов Скриншот

В Харькове российский КАБ ударил по многоэтажному жилому дому, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Информация о пострадавших впоследствии», — написал Терехов.

Также о «прилете» в районе Дергачей сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Информацию о пострадавших уточняют.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 15:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове российский КАБ ударил по многоэтажному жилому дому, сообщил мэр города Игорь Терехов".