В Харькове — «прилет» по жилой многоэтажке — Терехов
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В Харькове российский КАБ ударил по многоэтажному жилому дому, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Информация о пострадавших впоследствии», — написал Терехов.
Также о «прилете» в районе Дергачей сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Информацию о пострадавших уточняют.
Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кабы, новости Харькова, обстрел, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 15:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове российский КАБ ударил по многоэтажному жилому дому, сообщил мэр города Игорь Терехов".