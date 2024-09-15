В Харькове — «прилет» по жилой многоэтажке — Терехов

В Харькове российский КАБ ударил по многоэтажному жилому дому, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Информация о пострадавших впоследствии», — написал Терехов.

Также о «прилете» в районе Дергачей сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Информацию о пострадавших уточняют.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом.