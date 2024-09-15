Взрывы раздались в Харькове: ВС РФ атакуют КАБами

В Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией, а также — объявляли ракетную опасность.

Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что россияне наносят удары.

Мэр Харькова Игорь Терехов в 15:20 предупредил о том, что враг совершил повторные пуски бомб.