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Взрывы раздались в Харькове: ВС РФ атакуют КАБами

Происшествия 15:21   15.09.2024
Оксана Горун
Взрывы раздались в Харькове: ВС РФ атакуют КАБами

В Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией, а также — объявляли ракетную опасность.

Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что россияне наносят удары.

Мэр Харькова Игорь Терехов в 15:20 предупредил о том, что враг совершил повторные пуски бомб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 15:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва".