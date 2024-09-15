Взрывы раздались в Харькове: ВС РФ атакуют КАБами
В Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией, а также — объявляли ракетную опасность.
Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что россияне наносят удары.
Мэр Харькова Игорь Терехов в 15:20 предупредил о том, что враг совершил повторные пуски бомб.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, кабы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 15:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва".