Вибухи пролунали в Харкові: ЗС РФ атакують КАБами
У Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів російською тактичною авіацією, а також оголошували ракетну небезпеку.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що росіяни завдають ударів.
Мер Харкова Ігор Терехов о 15:20 попередив про те, що ворог здійснив повторні запуски бомб.
Читайте також: Головні новини Харкова 15 вересня: Харків затягнуло димом пожеж
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ВС ВСУ, кабы, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибухи пролунали в Харкові: ЗС РФ атакують КАБами»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 15:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи".