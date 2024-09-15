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Вибухи пролунали в Харкові: ЗС РФ атакують КАБами

Події 15:21   15.09.2024
Оксана Горун
Вибухи пролунали в Харкові: ЗС РФ атакують КАБами

У Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів російською тактичною авіацією, а також оголошували ракетну небезпеку.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що росіяни завдають ударів.

Мер Харкова Ігор Терехов о 15:20 попередив про те, що ворог здійснив повторні запуски бомб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи".