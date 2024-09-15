Вибухи пролунали в Харкові: ЗС РФ атакують КАБами

У Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів російською тактичною авіацією, а також оголошували ракетну небезпеку.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що росіяни завдають ударів.

Мер Харкова Ігор Терехов о 15:20 попередив про те, що ворог здійснив повторні запуски бомб.