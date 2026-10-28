За добу по Харківській області вдарили КАБи, БпЛА та РСЗВ – Синєгубов

Вранці 28 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині постраждали 14 людей через обстріли.

“У м. Харків поранено чоловіків 68 і 66 років, жінок 32 і 65 років, гостру реакцію на стрес отримали 65-річна жінка і 4-річний хлопчик; у м. Дергачі отримали гостру реакцію на стрес 5 людей; у сел. Борова поранено 69-річного чоловіка; у с. Грушівка Кіндрашівської громади зазнали поранень дві 53-річні жінки”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

ракета;

дві РСЗВ;

чотири КАБи;

чотири БпЛА типу «молния»;

вісім fpv-дронів;

143 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.