За добу по Харківській області вдарили КАБи, БпЛА та РСЗВ – Синєгубов
Вранці 28 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині постраждали 14 людей через обстріли.
“У м. Харків поранено чоловіків 68 і 66 років, жінок 32 і 65 років, гостру реакцію на стрес отримали 65-річна жінка і 4-річний хлопчик; у м. Дергачі отримали гостру реакцію на стрес 5 людей; у сел. Борова поранено 69-річного чоловіка; у с. Грушівка Кіндрашівської громади зазнали поранень дві 53-річні жінки”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- ракета;
- дві РСЗВ;
- чотири КАБи;
- чотири БпЛА типу «молния»;
- вісім fpv-дронів;
- 143 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.