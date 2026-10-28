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За добу по Харківській області вдарили КАБи, БпЛА та РСЗВ – Синєгубов

Події 09:05   28.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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За добу по Харківській області вдарили КАБи, БпЛА та РСЗВ – Синєгубов

Вранці 28 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині постраждали 14 людей через обстріли.

“У м. Харків поранено чоловіків 68 і 66 років, жінок 32 і 65 років, гостру реакцію на стрес отримали 65-річна жінка і 4-річний хлопчик; у м. Дергачі отримали гостру реакцію на стрес 5 людей; у сел. Борова поранено 69-річного чоловіка; у с. Грушівка Кіндрашівської громади зазнали поранень дві 53-річні жінки”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • ракета;
  • дві РСЗВ;
  • чотири КАБи;
  • чотири БпЛА типу «молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 143 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 09:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині постраждали 14 людей через обстріли.".