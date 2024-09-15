У Харкові – “приліт” по багатоповерхівці – Терехов

У Харкові російський КАБ вдарив у багатоповерховий житловий будинок, повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом”, – написав Терехов.

Також про “приліт” у районі Дергачів повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом.