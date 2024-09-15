У Харкові – “приліт” по багатоповерхівці – Терехов
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У Харкові російський КАБ вдарив у багатоповерховий житловий будинок, повідомив мер міста Ігор Терехов.
“Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом”, – написав Терехов.
Також про “приліт” у районі Дергачів повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, обстріл, прилет, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 15:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові російський КАБ вдарив у багатоповерховий житловий будинок, повідомив мер міста Ігор Терехов".